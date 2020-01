Der Film „Daughter“ der Prager Filmstudentin Daria Kashcheeva ist beim Sundance Festival in den USA ausgezeichnet worden. Er siegte in der Kategorie animierter Kurzfilme, wie die Festivalveranstalter am Mittwoch bekanntgaben.

Der Streifen wird derzeit auch noch bei weiteren Veranstaltungen in den Vereinigten Staaten gezeigt. Außerdem nimmt Kashcheeva Ende Februar mit ihrem Film an den Festivals „Anima“ in Brüssel und „Tricky Women“ in Wien teil.