Kurzarbeit bis Ende Mai und Aufschub der Sozialzahlungen

Das Kurzarbeit-Hilfsprogramm Antivirus könnte mindestens um einen Monat bis Ende Mai verlängert werden. Das sagte Premier Andrej Babiš (Partei Ano) gegenüber dem Tschechischen Fernsehen am Sonntag. Im Rahmend des Programms können alle Firmen, die von den Coronavirus-Maßnahmen betroffen sind, entsprechende Lohnzuschüsse vom Staat beantragen.

An das Programm Antivirus sollte dann ein freiwilliger Aufschub von Sozialzahlungen um bis zu drei Monate anknüpfen, sagte Babiš weiter. Das Kabinett wird darüber auf seiner Sitzung am Montag verhandeln, so der Regierungschef.