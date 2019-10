Kurden protestierten in Prag gegen türkische Offensive in Syrien

Rund 60 in Tschechien lebende Kurden haben am Montag vor der US-amerikanischen Botschaft gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien protestiert. Sie forderten die tschechischen Politiker auf, alles für die Einstellung des türkischen Angriffs zu unternehmen. Der Vorsitzende des kurdischen Bürgervereins in Tschechien Rachid Khalil, der die Demonstration einberufen hat, erläuterte, warum der Protest vor der US-Botschaft stattfand. Die USA hätten den Kurden einen Dolch in den Rücken gestoßen, sagte Khalil. Der Rückzug der US-Truppen aus Nordsyrien ist seinen Worten zufolge feige. Die gegenwärtige Haltung der Großmächte verglich Khalil mit der Münchner Konferenz von 1938.

Zuvor sind die Kurden auf einer Demonstration gegen die Türkei am Samstag auf dem Prager Wenzelsplatz zusammengetroffen.