Kunsthistoriker Fajt kündigt Klage gegen Präsident Zeman an

Der Direktor der Prager Nationalgalerie Jiří Fajt will sich mit einer Klage gegen die Entscheidung von Präsident Miloš Zeman wehren, ihn nicht zum Professor zu ernennen. Dies teilte der Kunsthistoriker am Freitag gegenüber der Presseagentur ČTK mit. Zeman stütze sich bei seiner Begründung auf falsche, irreführende und wirre Argumente, so Fajt.

Erstmals lehnte Präsident Zeman eine Ernennung von Fajt im Jahr 2015 ab, seitdem beschäftigt die Causa die tschechischen Gerichte. Er kritisierte den Kunsthistoriker zunächst wegen seines Umgangs mit Sponsorengeldern, nun wirft er ihm neu vor, falsche Angaben über seine wissenschaftliche Publikationen vorgelegt zu haben.