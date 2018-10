Kundgebung zur Unterstützung chinesischer Christen

Die Gerichte begannen bisher nicht sich mit den Klagen von 70 chinesischen Christen gegen das tschechische Innenministerium wegen der Ablehnung deren Asylanträge zu beschäftigen. Dies teilten die Vertreter des Ökumenischen Kirchenrats der Tschechischen Republik auf einer Pressekonferenz am Sonntag in Prag mit. 92 chinesische Christen hatten vor zwei Jahren Asyl in Tschechien beantragt. Acht von ihnen haben das Asyl bekommen, 70 waren erfolglos. 14 Menschen nahmen den Asylantrag zurück und verließen Tschechien.

Auf dem Prager Wenzelsplatz haben sich am Sonntagabend einige Hundert Menschen versammelt, die ihre Unterstützung für chinesische Christen zum Ausdruck gebracht haben, die Asyl in Tschechien beantragen. Unter den Rednern waren der emeritierte Vorsitzende des Ökumenischen Kirchenrats Daniel Fajfr und der Prager Weihbischof Václav Malý. Es wäre gut, wenn mehr Menschen die Aufmerksamkeit der Situation der chinesischen Christen schenken würden, sagte Jan Jackanič von der Arbeitsgruppe für chinesische Christen, die beim Ökumenischen Kirchenrat errichtet wurde.