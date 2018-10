Kulturministerium zeichnet Kulturschaffende aus

Am Sonntag hat das Kulturministerium die Staatspreise für Kultur verliehen. Geehrt wurden unter anderem Helena Stachová in der Kategorie Übersetzungen, Jan Schmid in der Kategorie Theater oder das Ehepaar Jana und Jiří Ševčík für ihren Beitrag in der bildenden Kunst. Vergeben wurden die Auszeichnungen im Prager Nationaltheater.

In diesem Jahr wurden jedoch die Preise für Literatur und Film nicht vergeben. Zunächst trat die Literatur-Jury aus Protest gegen die mutmaßliche Stasi-Vergangenheit von Premier Andrej Babiš und die Unterstützung der derzeitigen Regierung durch die Kommunisten zurück. Später lehnte die Familie des Regisseurs Evald Schorm die Annahme des Preises aus denselben Gründen ab- Schorm hätte postum geehrt werden sollen.