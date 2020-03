Kulturministerium arbeitet am Rettungsprogramm für Kultur

Das Kulturministerium will seine als Folge der Coronavirus-Maßnahmen geplanten Investitionen nicht aufgeben oder verschieben. Am Ministerium wird an einem Hilfspaket mit dem Titel „Die Rettung der Kultur“ gearbeitet. Der Kulturminister werde dieses wahrscheinlich in der kommenden Woche der Regierung vorlegen, gab eine Ressortssprecherin am Donnerstag bekannt. Kulturminister Lubomír Zaorálek (Sozialdemokraten) teilte in einem Interview gegenüber dem Nachrichtenserver idnes.cz mit, er werde 1,5 Milliarden Kronen für sein Ressort beantragen.

Die Kultur war einer der ersten Bereiche, die von den Regierungsmaßnahmen gegen das Coronavirus betroffen wurden. Die staatlichen Kultureinrichtungen wurden am 10. März vorübergehend geschlossen, sie melden bereits jetzt Verluste in Höhe von Dutzenden Millionen Kronen. Besonders schwere Folgen haben die jetzigen Einschränkungen für selbständige Künstler.