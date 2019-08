Kulturminister wird am Dienstag ernannt

Präsident Miloš Zeman wird den neuen Kulturminister am kommenden Dienstag auf der Prager Burg ernennen. Dies gab sein Sprecher am Donnerstag via Twitter bekannt. Die Sozialdemokraten haben nach einem drei Monate schwelenden Streit den Abgeordneten und Ex-Außenminister Lubomír Zaorálek für den Kulturministerposten nominiert.

Premier Babiš hat den Vorschlag seiner Koalitionspartner respektiert. Er wird den Ernennungsvorschlag am Donnerstagabend unterzeichnen, wie er am Donnerstag sagte. Vor der Ernennung will er sich mit Zaorálek noch treffen.