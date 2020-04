Kulturminister schreibt Posten des Nationalgalerie-Direktors aus

Kulturminister Lubomír Zaorálek will nach Ostern das Bewerbungsverfahren für einen neuen Direktor der Nationalgalerie in Prag starten. Dabei wolle er auch einige renommierte Kunsthistoriker direkt ansprechen, kündigte der Sozialdemokrat am Donnerstag an. Zugleich bekannte Zaorálek, dass die Coronakrise das Bewerbungsverfahren beeinflussen könnte. Dann werde man auf Videoschalten zurückgreifen, sagte der Minister.

Im vergangenen Jahr war Jiří Fajt von der Spitze der größten tschechischen Museumsinstitution abberufen worden. Laut einem Audit des Kulturministeriums soll sich der Kunsthistoriker unberechtigt hohe Boni genehmigt haben.