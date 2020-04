Kulturminister schlägt Hilfsprogramm für die Kultur vor

Kulturminister Lubomír Zaorálek will das Regierungskabinett um 1,16 Milliarden Kronen (42 Millionen Euro) an Corona-Hilfe für die tschechische Kultur bitten. Davon sollen 440 Millionen Kronen (knapp 16 Millionen Euro) für unabhängige Künstler und Institutionen bestimmt sein, wie aus einer Kabinettsvorlage des Ressorts hervorgeht. 300 Millionen Kronen (11 Millionen Euro) gingen an staatlich geförderte Kulturbetriebe, so die Idee.

Zaorálek schlägt zudem vor, ein Förderprogramm aufzulegen, um Kultur online besser zugänglich zu machen.