Kulturminister kritisiert Tschechisches Fernsehen als teils politisiert

Manche Redakteure des Tschechischen Fernsehens sollten sich überlegen, ob sie Journalisten oder Politiker sein wollen. So kritisierte Kulturminister Lubomír Zaorálek bei einem Seminar im Abgeordnetenhaus am Montag einige Angestellte des Senders. Persönliche politische Meinungen sollten in einem öffentlich-rechtlichen Medium nicht zutage kommen, so der Sozialdemokrat.

Zaorálek begründete seine Kritik mit der Haltung einiger Journalisten des Fernsehens zu seiner Reise nach Nordkorea. Er habe keinen Raum für Erklärungen bekommen, sondern wurde sofort verteufelt. Bisher kritisierten vor allem Politiker von Kommunisten und der Rechtspartei „Freiheit und direkte Demokratie“ das Tschechische Fernsehen und forderten sogar eine Verstaatlichung des Betriebs.