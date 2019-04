Künstler fordern Abberufung von Kulturminister Staněk

Vertreter von tschechischen Kultureinrichtungen und Künstler fordern in einer Petition die Abberufung von Kulturminister Antonín Staněk (Sozialdemokraten). Sie haben die Unterschriftensammlung an Premier Andrej Babiš (Ano) und Parteichef der Sozialdemokraten Jan Hamáček geschickt.

Sie werfen dem Kulturminister vor, dass er den Generaldirektor der Nationalgalerie Prag Jiří Fajt und den Leiter des Kunstmuseums in Olomouc / Olmütz Michal Soukup jüngst abberufen hatte. Die Abberufung erinnere an die Praktiken in der Zeit vor 1989, steht in der Petition. Unter anderem haben die Architektin Eva Jiřičná, der Fotograf Josef Koudelka und der Politiker Karel Schwarzenberg sie unterzeichnet.