Künstler Černý aus Flugzeug verwiesen

Wegen Trunkenheit wurde der Künstler David Černý am Samstag eines Fluges von Prag nach Brüssel verwiesen. Der Bildhauer bestätigte dies gegenüber der Presseagentur ČTK. Laut Černý begründete die Airline ihren Schritt mit ungebührenden Verhalten. Der Künstler selbst gibt jedoch an, seit einiger Zeit abstinent zu Leben und sich gleich darauf einem Alkoholtest unterzogen zu haben. Dieser sei negativ gewesen, weshalb der Pilot anscheinend persönliche Gründe für den Rauswurf gehabt habe, so Černý.

Der umstrittene Künstler sollte am Samstag in Brüssel an einer Veranstaltung zum 30. Jahrestag der Samtenen Revolution teilnehmen.