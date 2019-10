Krumau verbietet Bärenkostüme und Seifenblasen

Genauso wie in Prag sollen künftig auch in Český Krumlov / Krumau überdimensionale Bärenkostüme und Seifenblasen als Touristenattraktion verboten werden. Darauf einigte sich der Stadtrat der südböhmischen Touristenhochburg am Montag. Die Entscheidung muss noch von den Stadtverordneten bestätigt werden.

In Prag wurden die Auftritte die Maskottchen durch eine Novelle der Straßenkunst-Verordnung zur Mitte des Monats verboten. Grund dafür waren zunehmende Beschwerden von Anwohnern. Laut dem Stadtrat von Krumau siedelten viele der Schausteller in die Unesco-Stadt über.