Krisenstab: Maßnahmen werden zu Ostern nicht verschärft

Die Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Coronavirus-Epidemie in Tschechien werden zu Ostern nicht verschärft. Das erklärte Innenminister Jan Hamáček (Sozialdemokraten) nach der Sitzung des Krisenstabs am Mittwoch. Die bestehenden Maßnahmen seien ausreichend, so der Innenminister. Die Polizei werde die Einhaltung der Regeln wie bisher kontrollieren, ergänzte er.

Der Chef des Krisenstabs verwies zudem darauf, dass einige Geschäfte ab Donnerstag wieder öffnen dürfen. Dabei handelt es sich um Bau- und Hobbymärkte, Eisenwarenhandlungen und Radfahrgeschäfte.