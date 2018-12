Kriminalisten für Razzia bei Staatsunternehmen Diamo durch

Die Sondereinheit der tschechischen Polizei zum Kampf gegen organisiertes Verbrechen (NCOZ) hat am Dienstag eine Razzia beim Staatsunternehmen Diamo durchgeführt. Der Grund dafür ist bisher nicht bekannt. In einer Pressemitteilung des Ministeriums für Industrie und Handel hieß es lediglich, die Behörde arbeite mit der Polizei zusammen.

Die Angestellten von Diamo seien an ihre Schweigepflicht gebunden, sagte ein Sprecher des Ministeriums. Von Seiten der Sondereinheit wurde bestätigt, dass man einer Strafsache nachgehe. Weitere Auskünfte werde man nicht geben, so ein Sprecher. Die Firma Diamo steht unter der Trägerschaft des Ministeriums für Industrie und Handel. Das Staatsunternehmen hat die Aufgabe, die Folgen von Uran-, Erz- und Kohlebergbauen in Tschechien nach deren Schließung zu beheben. Des Weiteren gewährleistet das Unternehmen die Produktion von Urankonzentrat für die Atomenergie.