„Krim-Affäre“: Premier Babiš besucht Sohn in der Schweiz

Premier Andrej Babiš ist am Samstag in die Schweiz geflogen, um seinen Sohn in der „Krim-Affäre“ zu sprechen. Dies gab der Regierungschef auf seinem Facebook-Profil bekannt. Andrej Babiš junior hatte Journalisten vor kurzem gesagt, sein Vater habe ihn auf die Halbinsel Krim verschleppen lassen. Angeblich sollte damit die Aussage des 35-jährigen Sohnes im möglichen Korruptionsfall „Storchennest“ verhindert werden.

Angesichts der Anschuldigungen sagte Premier Babiš, sein Sohn habe eine schizophrene Erkrankung. Den Journalisten warf er vor, „einen sehr kranken Menschen“ missbraucht zu haben.