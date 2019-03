Kriegsveteran Milan Píka im Alter von 96 Jahren gestorben

Der tschechoslowakische Kriegsveteran Milan Píka ist tot. Der frühere General starb am Mittwoch im Alter von 96 Jahren in Bratislava. Píka kämpfte im Zweiten Weltkrieg in der britischen Luftwaffe gegen Hitler-Deutschland.

Nach der Machtübernahme durch die Kommunisten in der Tschechoslowakei wurde er zunächst politisch verfolgt. 1970 erreichte Píka seine Rehabilitierung, 2014 wurde er mit dem Rang eines Brigadegenerals ausgezeichnet. Milan Píka stammte aus Hranice na Moravě / Mährisch Weißkirchen.