Křetínský kauft Anteil an Le Monde

Der tschechische Milliardär Daniel Křetinský hat sein Medienimperium um die französische Tageszeitung Le Monde erweitert. Einer der Hauptaktionäre des Blattes, der Bankier Matthieu Pigasse, soll ihm einen 49-prozentigen Anteil an der Holding Le Nouveau Monde vor einigen Tagen verkauft haben, die seine Anteile an Le Monde bündelt. Darüber berichtet die Presseagentur AFP am Donnerstag.

Křetínský hat in Frankreich bereits die Zeitschrift Marianne erworben und ist Begriff, den Zeitschriftenklassiker Elle zu übernehmen. ER bündelt seine Medienaktivitäten in der Firma Czech Media Invest, an der er mit 50 Prozent und sein langjähriger Kompagnon Patrik Tkáč mit 40 Prozent beteiligt ist.