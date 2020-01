Kreise Mährisch-Schlesien und Zlín melden Smogalarm

Im Osten Tschechiens herrscht erneut Smog. Am Freitagmorgen wurde der Grenzwert für Feinstaub an mehreren Messstellen im Kreis Mährisch-Schlesien um das Mehrfache überschritten. Am schlechtesten war die Luft in Věřňovice bei Karviná / Karwin, hier lag der 24-Stunden-Wert für Feinstaub bei 169 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Nicht viel besser war es in Karviná selbst, wo 124 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gemessen wurden. Auch im Kreis Zlín wurden an mehreren Orten Werte gemessen, die über dem Limit lagen.

Die Region Mährisch-Schlesien leidet am häufigsten in Tschechien unter Luftverschmutzung. Der 24-Stunden-Grenzwert für Feinstaub liegt bei 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft.