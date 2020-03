Kreis Vysočina forderte Soldaten für Hilfe im Altersheim in Břevnice an

Die Verantwortlichen des Kreises Böhmisch-Mährische Höhe (Vysočina) haben für das Altersheim in Břevnice bei Havlíčkův Brod / Deutschbrod den Einsatz von Soldaten angefordert. Mit dieser Bitte wandten sie sich am Sonntag an das Verteidigungsministerium in Prag. Im Heim haben sich 20 der 22 Bewohner mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 angesteckt, dazu noch neun Beschäftigte des Personals. Eine Heimbewohnerin, die unter einer chronischen Erkrankung litt, ist in der Nacht zu Sonntag verstorben. Wie Gesundheitsminister Adam Vojtěch (parteilos) im Tschechischen Fernsehen sagte, würden die infizierten Senioren in das Krankenhaus im mittelböhmischen Lázně Toušeň / Tauschim verlegt.

Das Heim in Břevnice ist eine Spezialeinrichtung für Demenzkranke. Das zuständige Gesundheitsamt hat dort bis auf Widerruf eine Quarantäne angeordnet. Schon am Samstag wurden zwei Rentnerinnen in das Krankenhaus gebracht. Darunter war die 76-jährige Frau, die in der Nacht verstarb. Den Bewohnern, die im Heim verbleiben, gehe es gut, versicherte die Leiterin des Hauses.