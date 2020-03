Im Kreis Liberec / Reichenberg hat die Polizei am vergangenen Sonntag keinen einzigen Verkehrsunfall registriert. Das sei einmalig in der Geschichte, so eine Sprecherin der Polizei-Kreisleitung gegenüber der Presseagentur ČTK am Montag. Möglicherweise sei dies eine Folge der massiven Einschränkungen des öffentlichen Lebens durch die Coronavirus-Pandemie.

Bisher gab es in diesem Monat in dem nordböhmischen Kreis 120 Verkehrsunfälle, dabei ist ein Mensch gestorben.