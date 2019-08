Krawalle beim Fußball: Polizei ermittelt gegen 26 Fans aus Ostrau

Wegen heftiger Ausschreitungen nach dem Fußballspiel in der ersten tschechischen Liga zwischen Sparta Prag und Baník Ostrava hat die Polizei am Sonntagabend 28 Fans des Ostrauer Teams festgenommen. Bei der von den Hooligans angezettelten Schlägerei wurden fünf Ordnungskräfte des Gastgebers und ein Polizist verletzt. Einer der Verletzten musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gegenwärtig untersucht die Polizei die Schuld von 26 Personen, die von ihr festgesetzt wurden. Gegen sieben Randalierer wird wegen Auslösung eines Exzesses ermittelt, gegen die übrigen 19 Männer wegen eines Verstoßes gegen die öffentliche Ordnung, informierte am Montag eine Polizeisprecherin. Die Begegnungen dieser beiden Mannschaften gelten seit Jahren als Risikospiele, weil beide Fan-Lager extrem verfeindet sind. Beim Anmarsch der Ostrauer Fans vom Bahnhof zum Stadion und während des Spiels gab es keine Probleme, so die Sprecherin. Die Ausschreitungen begannen erst nach der Partie, die Sparta mit 2:0 gewonnen hat.