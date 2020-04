Kraftwerk Počerady 2019 größter Umweltverschmutzer in Tschechien

Das Braunkohlekraftwerk im nordböhmischen Počerady hat von den tschechischen Energieträgern im vergangenen Jahr das meiste Kohlendioxid (CO2) an die Atmosphäre abgegeben – es waren über 4,7 Millionen Tonnen. Das Kraftwerk wird vom halbstaatlichen Energiekonzern ČEZ betrieben, im Jahr 2024 soll es von der Sev.en Energie Group des Finanziers Pavel Tykač übernommen werden. Auf dem zweiten Platz liegt das Kraftwerk Tušimice II mit 4,7 Millionen Tonnen CO2, das ebenfalls von ČEZ unterhalten wird. Der drittgrößte Umweltverschmutzer war das Dampfgaskraftwerk Vřesová des nordwestböhmischen Bergbauunternehmens Sokolovské uhelné. Es hat 3,9 Millionen Tonnen CO2 an die Umwelt abgegeben. Über die Daten aus dem von der Europäischen Kommission veröffentlichten Emissionshandelssystem informierten am Mittwoch die tschechischen Umweltorganisationen Hnutí Duha und Greenpeace

Gegenüber dem Vorjahr 2018 hat Počerady um mehr als 700.000 Tonnen weniger an Emissionen fabriziert. Demgegenüber ist der CO2-Ausstoß von Tušimice II um fast 300.000 Tonnen gestiegen. Beide ČEZ-Kraftwerke gehörten folglich auch 2019 zu den größten Umweltverschmutzern in Tschechien.