Kostenloses Schulessen: Plan scheitert in der Koalition

Die Förderung für kostenlose Mittagessen an Schulen soll im Jahr 2020 auf das Dreifache steigen. Darauf haben sich die Partei Ano und die Sozialdemokraten am Freitag geeinigt, wie Ex-Bildungsministerin Kateřina Valachová (Sozialdemokraten) nach der Sitzung des Koalitionsrates mitteilte. Dank der Budgeterhöhung soll es möglich sein, etwa 25.000 statt der bisherigen 8000 sozial schwachen Kinder kostenloses Schulessen zu gewähren, so Valachová.

Durch die Einigung ist der Plan der Sozialdemokraten gescheitert, allen Schulkindern in Tschechien ein kostenloses Mittagessen zu ermöglichen. Gegen den Vorschlag positionierten sich Ende vergangenen Jahres das Bildungsministerium sowie die Ressorts für Finanzen und Regionalentwicklung.