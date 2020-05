Kosten für neues „Smarte Quarantäne“-Projekt bei 200 Millionen Kronen

Das neue Projekt für die sogenannte „Smarte Quarantäne“ soll in diesem Jahr insgesamt 200 Millionen Kronen (7,4 Millionen Euro) kosten. Dies sagte Gesundheitsminister Adam Vojtěch (parteilos) am Sonntag bei einer Talkshow im öffentlich-rechtlichen Tschechischen Fernsehen. Die Summe umschließe sowohl die Ausgaben für IT, als auch für 150 neue Beschäftigte im Ministerium sowie bei den Gesundheitsämtern der 14 tschechischen Kreise, so Vojtěch.

Bei der „Smarten Quarantäne“ wird bei allen positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen ermittelt, mit wem sie in den vorrangegangenen Tagen in Kontakt standen. Dazu wird unter anderem auch auf Daten der Tracking-App eRouška zurückgegriffen, die man freiwillig auf sein Handy laden kann. Laut dem Gesundheitsminister soll die „Smarte Quarantäne 2.0“ belastbarer sein als die erste Version. Zunächst sollen die Daten von bis zu 400 Infizierten pro Tag verarbeitet werden können. Die Zahl ließe sich aber bis auf 1000 Menschen pro Tag ausweiten, sagte Vojtěch.