Korruptionsindex: Tschechien rückt um vier Plätze vor

Die Korruption ist in Tschechien im vergangenen Jahr mäßig zurückgegangen. Dies geht aus dem weltweiten Korruptionsindex hervor, den Transparency International am Dienstag veröffentlicht hat. Tschechien verbesserte sich um 4 Plätze vom 42. auf den 38. Rang.

Trotzdem mahnte der Leiter der tschechischen Zweigstelle von Transparency International, David Ondračka, die Korruptionsbekämpfung hierzulande stagniere. Tschechische Politiker träumten davon, dass Tschechien die Weltspitze in der Wirtschafts- und Soziallage sowie in der Wettbewerbsfähigkeit nachhole. In der Korruptionsbekämpfung sowie der Qualität des öffentlichen Sektors seien sie aber sehr inkonsequent, führte Ondračka an.

Im europäischen Vergleich findet sich das Land weiterhin unter dem Durchschnitt. Insgesamt wurden 168 Länder untersucht. Auch 2018 behauptete Dänemark seinen Spitzenplatz als Land mit der niedrigsten Korruption.