Konzert von Lisitsa in Prag von Protesten begleitet

Das Konzert der ukrainischen Pianistin Valentina Lisitsa beim Festival „Dvořáks Prag“ wurde am Mittwochabend von Protesten begleitet. Im Saal erntete die Klaviervirtuosin jedoch Beifall. Vor dem Prager Rudolfinum verteilten Mitglieder der Bürgerinitiative Kaputin den Besuchern vor dem Konzert Materialien, in denen sie über die Aktivitäten der Pianistin informierten, mit denen sie den russischen Präsident Putin angeblich unterstützt. Auch nach dem Konzert standen vor dem Konzertgebäude Aktivisten mit Transparenten und protestierten gegen die russische Teilnahme am Krieg in Syrien, die Okkupation der Krim und den Krieg in der Ostukraine.

Die Festivalveranstalter distanzierten sich von den Protesten.