Im Prager Ständetheater findet am Montagabend ein Konzert statt, bei dem an den Geburtstag von Wolfgang Amadeus Mozart erinnert wird. Es treten Solisten der Oper und Mitglieder des Orchesters des Prager Nationaltheaters auf. Mozart wurde am 27. Januar 1756 in Salzburg geboren.

Im Prager Ständetheater dirigierte Mozart am 20. Januar 1787 seine Oper Figaros Hochzeit. Am 29. Oktober 1787 dirigierte er dort die Uraufführung von Don Giovanni.