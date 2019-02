Kontrollen wegen Salmonellen im Rindfleisch aus Polen

In Tschechien wird ab Donnerstag sämtliches aus Polen eingeführtes Rindfleisch kontrolliert, bevor es auf den Markt kommt. Der Grund für die Kontrollen ist die Information der Veterinärmediziner darüber, dass rund 700 Kilo polnisches Rindfleisch, das bei der Firma Frost Logistics in Mittelböhmen gelagert wurde, Salmonellen enthielt. Es wird überprüft, ob das Fleisch schon an Kunden verkauft worden ist. Dies teilte Agrarminister Miroslav Toman (parteilos) am Mittwoch auf einem Briefing in Prag mit.

Das Fleisch mit Salmonellen wurde in Tschechien an fünf Orte geliefert, ein Teil war auch für die Slowakei bestimmt.