Konflikt im Asowschen Meer: Senat ruft EU zu harter Haltung gegenüber Russland auf

Das Festsetzen von ukrainischen Schiffen durch Russland im Asowschen Meer sei ein drastischer Bruch internationalen Rechts. Dies äußerte der Senat des tschechischen Parlaments in einer Resolution, die er am Mittwoch verabschiedete. Der EU-Rat sollte bei seiner kommenden Sitzung klar zu diesem Gewaltakt Stellung beziehen, da dieser die gesamte Europäische Union bedrohe, heißt es in dem Papier.

Vor gut zwei Wochen war der Ukraine-Konflikt vor der Küste der von Russland vereinnahmten Halbinsel Krim eskaliert. Die russische Küstenwache hatte drei ukrainischen Schiffen die Passage durch die Straße von Kertsch in das Asowsche Meer verweigert, die Schiffe festgesetzt und 24 Besatzungsmitglieder verhaftet. Moskau betrachtet die Straße von Kertsch als alleiniges russisches Hoheitsgebiet. Der Zwischenfall hat erhebliche Spannungen zwischen Moskau und Kiew ausgelöst.