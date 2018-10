Konferenz zu Ehren des Trägers des Václav-Havel-Preises findet in Prag statt

Eine internationale Konferenz zu Ehren des Trägers des Václav-Havel-Preises findet am Mittwoch in der Prager St.-Anna-Kirche statt, die als Kulturzentrum Pražská křižovatka (Prager Kreuzung) bekannt ist. An der Diskussion mit dem Titel „Eine unerträgliche Leichtigkeit des Bösen“ nehmen auch die Finalistin des Havel-Preises, die kubanische Dissidentin Rosa María Payá, und weitere Bürgerrechtler teil. Der diesjährige Preisträger, der Menschenrechtler aus Tschetschenien, Ojub Titijew, und der dritte Finalist, der bahrainische Oppositionsführer Najeeb Radschab, sind in ihren Ländern im Gefängnis. Sie werden darum Vertreter bei der Konferenz haben.

Der Preis, der nach dem tschechischen Präsident Václav Havel benannt wurde, wird vom Europarat gemeinsam mit der Václav-Havel-Bibliothek und der Charta 77-Stiftung verliehen. Der Name des diesjährigen Preisträgers wurde am Montag in Straßburg bekannt gegeben.