Konferenz der Auslandstschechen startet in Prag

Vertreter der tschechischen Diaspora im Ausland treffen sich am Donnerstag und Freitag zu einer Konferenz in Prag. Die Veranstaltung wurde vom Außenministerium und dem Verband „Tschechische Schulen ohne Grenzen“ organisiert. Thema des Treffens ist der 30. Jahrestag der Samtenen Revolution in der Tschechoslowakei.

Die „Tschechischen Schulen ohne Grenzen“ vereinigen rund 60 tschechische Schulen im Ausland. Die Organisation besteht seit den 1930er Jahren und soll Kindern in der Diaspora den Kontakt zur Kultur ihrer Großeltern und Eltern ermöglichen.