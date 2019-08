Kommunistisches Manifest erscheint als Comic auf Tschechisch

Das Kommunistische Manifest von Marx und Engels erscheint auf Tschechisch als Comic. Dafür wurde die Ausgabe von Martin Rowson von der britischen Tageszeitung The Guardian übersetzt. Die tschechische Comic-Version soll am 6. September in den Verkauf gehen, teilte der der Verlag Práh am Dienstag mit.

Das Manifest entstand um die Jahreswende 1847/48 im Auftrag des Bundes der Kommunisten, der darin seine Anschauungen darlegen wollte. Seitdem ist es in mehr als 100 Sprachen übersetzt worden. 2013 wurde das Kommunistische Manifest zum Unesco-Dokumentenerbe erklärt.