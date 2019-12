Kommunisten verurteilen EU-Resolution zur Bedeutung der Erinnerung an europäische Vergangenheit

Die Kommunistische Partei Böhmens und Mährens hat eine Resolution des Europäischen Parlaments über die Bedeutung der europäischen Vergangenheit beziehungsweise des europäischen Geschichtsbewusstseins für die Zukunft Europas verurteil. In dem Beschluss werde die Wahrheit über die Ursachen des Zweiten Weltkriegs und den Anteil der Roten Armee an der Niederschlagung des Nationalsozialismus und an der Befreiung der Tschechoslowakei verschwiegen, so die Stellungnahme der Kommunisten. Die Resolution wurde im September vom EU-Parlament angenommen.

Das Zentralkomitee der kommunistischen Partei hat die Stellungnahme auf seiner Sitzung am Samstag gebilligt. Die Kommunisten fordern die Regierung und das tschechische Außenministerium auf, die Resolution abzuweisen.