Kommunen erwartet laut Prognose Haushaltsüberschuss

Insgesamt dürften die tschechischen Kommunen in diesem und im kommenden Jahr mit einem Haushaltsplus rechnen. Dies geht aus einer Prognose des Finanzministeriums hervor, die am Donnerstag veröffentlich wurde. Die Überschüsse dürften laut dem Ressort jedoch kontinuierlich schrumpfen.

Im vergangenen Jahr hatten die Gemeinden insgesamt einen Haushaltsüberschuss von 8,3 Milliarden Kronen (325 Millionen Euro), in diesem Jahr lag das Plus bisher bei 30,5 Milliarden Kronen (1,2 Milliarden Euro). In Tschechien gibt es 6250 Gemeinden.