Kommunal- und Senatswahlen beendet

In Tschechien sind die zweitägigen Kommunalwahlen und Teilwahlen zum Senat zu Ende gegangen. Die Wahllokale schlossen am Samstag um 14 Uhr. Landesweit waren knapp 8,4 Millionen Menschen aufgerufen, die Besetzung von Stadt- und Gemeinderäten neu zu bestimmen. Den ersten Schätzungen nach lag die Wahlbeteiligung bei etwa 40 Prozent.

In den jetzigen Kommunalwahlen bewarben sich insgesamt 216.000 Kandidaten um rund 62.000 Sitze in Stadt- und Gemeinderäten. Zudem wurden 27 Senatoren neu gewählt. Insgesamt 236 Bewerber kämpften um einen Sitz in der oberen Parlamentskammer.

Die Wahl gilt als erster Stimmungstest für die Ende Juni angetretene Regierung aus der Partei Ano des Multimilliardärs und Ministerpräsidenten Andrej Babiš und der sozialdemokratischen ČSSD.