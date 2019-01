Kolíbal wird an der Biennale in Venedig teilnehmen

Der namhafte tschechische Bildhauer und Künstler Stanislav Kolíbal wird die Tschechische Republik bei der Biennale in Venedig repräsentieren. Vor fast 50 Jahren hat ihm das kommunistische Regime nach der Ausstellung in Mailand verboten, seine Werke im Ausland zu zeigen. Seine Teilnahme an der Biennale sei eigentlich eine kleine Retrospektive, sagte Kolíbal am Dienstag gegenüber den Medien. Das älteste Exponat stamme von 1963 und weitere zwei Exponate seien im vergangenen Jahr entstanden, erklärte der Künstler. Kurator des Projektes ist der österreichische Kunsthistoriker Dieter Bogner.

Kolíbal ist einer der führenden Vertreter der tschechischen konzeptuellen Kunst und eine bedeutende Persönlichkeit der tschechischen Kunst einiger letzten Jahrzehnte. Im Dezember vergangenen Jahres ist er 93 Jahre alt geworden.