Kokoschka-Gemälde teuerstes in Tschechien versteigertes Bild

Das Gemälde „Prag – Blick vom Kreuzherrenkonvent“ von Oskar Kokoschka ist am Sonntag in Prag für mehr als 78,5 Millionen Kronen (über drei Millionen Euro) inklusive Auktionsgebühr versteigert worden. Dies sei ein neuer tschechischer Rekordpreis, sagte Alena Havlíková vom Auktionshaus Adolf Loos Apartment and Gallery.

Kokoschka malte das Bild im Spätsommer 1934 bei seinem Aufenthalt in Prag. Es gehört zu einem Zyklus mehrerer Ansichten aus der Stadt an der Moldau. Das Gemälde erzielte nun bei seiner Rückkehr nach Prag nach 75 Jahren einen leicht höheren Preis als der bisherige Rekordhalter Plochy příčné II (vertikale Flächen II) von František Kupka.