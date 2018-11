Koalitionsvertrag in Prag unterzeichnet - Pirat wird Oberbürgermeister

Die Piraten, die Bürgerinitiative Praha sobě und das Parteienbündnis Spojené síly pro Prahu haben ihre Regierungszusammenarbeit in Prag besiegelt. Die drei Parteien unterzeichneten am Montag ihren Koalitionsvertrag. Das Bündnis hat im neugewählten Stadtrat 39 von 65 Stimmen. Neuer Oberbürgermeister wird der Pirat Zdeněk Hřib, er soll am Donnerstag vom Stadtrat bestätigt werden. Die Prioritäten der neuen Magistratsverwaltung sind vor allem die Infrastruktur und die Digitalisierung.

Bei den Kommunalwahlen vor gut einem Monat waren in Prag zwar die Bürgerdemokraten stärkste Kraft geworden, diese konnten aber keine Mehrheit hinter sich versammeln. Ebenso in der Opposition landet die Partei Ano, die bisher den Oberbürgermeister der tschechischen Hauptstadt stellte.