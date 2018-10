Koalition in Brünn will bis Mittwoch Vertrag zusammenstellen

Die Koalition aus Bürgerdemokraten, Christdemokraten, Piraten und Sozialdemokraten in Brno / Brünn möchte bis Mittwoch den Koalitionsvertrag zusammenstellen. Dies teilte die künftige Oberbürgermeisterin von Brünn, Markéta Vaňková (Bürgerdemokraten) am Montag mit.

Die Bürgerdemokratin sagte, am Koalitionsvertrag werde gearbeitet. Er solle am Dienstag oder Mittwoch fertig sein. Anschließend sollen einzelne Gremien aller vier Parteien den Vertrag billigen. Die Piraten wollen für den Billigungsprozess fünf Tage haben. Das bedeute, dass der Koalitionsvertrag erst nach dem Wochenende unterzeichnet werden könne, so Vaňková.