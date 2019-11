Klimastreik an Prager Karlsuniversität

An der größten Hochschule Tschechiens hat am Dienstag ein zweitätiger Universitätsstreik für das Klima begonnen. Bis Mittwoch gibt es im Gebäude der Philosophischen Fakultät statt den regulären Vorlesungen zahlreiche Vorträge und Workshops zur Klimapolitik. Höhepunkt ist ein Protest im Stadtzentrum am Mittwoch.

Die Aktion wird von der Leitung der Universität unterstützt. Der Streik ist eine Reaktion auf die weltweite Initiative „Fridays for Future“. Derzeit hat das Netzwerk der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg seine Ableger in Prag, Olomouc / Olmütz und Brno / Brünn.