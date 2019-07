Klimaschutz: Prag will Schiffsverkehr regulieren

Prag plant für kommendes Jahr ein Ankerverbot für Schiffe, die die Euro-5-Standards nicht erfüllen. Dies bestätigte der stellvertretende Oberbürgermeister der Hauptstadt, Adam Scheinherr, gegenüber der Presseagentur ČTK am Samstag. Außerdem will der Magistrat Ausflugsschiffen verbieten, Fäkalien in die Moldau abzulassen.

Im Gegensatz zu Autos besteht bei Schiffen hierzulande keine Pflicht zur Abgasmessung. Viele Ausflugskähne auf der Moldau sind jedoch älterer Bauart und stoßen dementsprechend viele Schadstoffe aus.