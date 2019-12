Klima-Aktivisten: Treffen mit Babiš war unproduktiv

Die Vertreter der globalen Klima-Initiative „Fridays for Future“ haben das Treffen mit dem tschechischen Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) als unproduktiv bezeichnet. Der Sprecher der Aktivisten Petr Doubravský sagte nach dem Treffen am Freitag, dass die Proteste fortgesetzt werden. Es sei unmöglich gewesen, mit dem Premier zu diskutieren, so Doubravský. Der Premier lehnte es laut dem Aktivisten ab, die CO2-Neutralität in der EU bis 2050 zu unterstützen und wird sie auch bei weiteren Verhandlungen blockieren.

Babiš sagte, dass die Studenten verlangten, dass die Kohlekraftwerke geschlossen und Windkraftwerke gebaut werden.