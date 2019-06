Die US-amerikanischen Rockbands Kiss und ZZ Top treten am Mittwoch bei einem Open-Air-Konzert in Prag auf. Im Vorfeld der Stars spielt die tschechische Gruppe BSP. Das Festival startet um 16 Uhr im Stadion Eden.

Die Hardrocker von Kiss werden wohl zum letzten Mal in Prag spielen. Sie kommen im Rahmen ihrer Abschiedstour „End of the Road“ in die tschechische Hauptstadt.