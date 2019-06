Kiss und ZZ Top treten am Mittwoch bei Festival Prague Rocks auf

Bei dem zum zweiten Male veranstalteten Festival Prague Rocks treten am Mittwoch im Prager Eden-Stadion die berühmten US-amerikanischen Rockbands Kiss und ZZ Top auf. Als deren Vorkapelle wird die tschechische Gruppe BSP aufspielen.

Das 1969 gegründete Trio ZZ Top spielt immer noch in seiner Originalbesetzung und steht für einen schneidigen Bluesrock. Markenzeichen der Musiker sind die langen Bärte der Gitarristen Billy Gibbons und Dusty Hill. In den knapp 50 Jahren ihres Bestehens hat die Band 15 Studio-Alben herausgebracht, allein in den USA hat sie davon über 30 Millionen Stück verkauft.

Die Hard-Rock-Band Kiss ist im Rahmen ihrer Abschiedstournee End oft he Road in Prag. Sie wurde 1973 in New York gegründet und hat 20 Studio-, acht Konzert- und 13 Best-of-Alben herausgebracht.