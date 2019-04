Kiska zeichnet Leiter des Prager Nationalmuseums aus

Der slowakische Staatspräsident Andrej Kiska hat am Montag in Prag den Leiter des Nationalmuseums Michal Lukeš ausgezeichnet. Er verlieh ihm den Orden des Weißen Doppelkreuzes zweiter Klasse, der die zweithöchste Auszeichnung für Ausländer ist. Kiska hob die Rolle von Lukeš bei der Rekonstruktion des Nationalmuseums. Lukeš sagte, er schätze die Auszeichnung sehr unter anderem auch aus dem Grund, dass er Slowakistik studiert habe. Dier Auszeichnung gehöre jedoch allen Mitarbeitern des Nationalmuseums, erklärte der Museumsleiter.

Kiska sprach während seines Besuchs des Prager Nationalmuseums mit Kulturminister Antonín Staněk (Sozialdemokraten) über die Situation in der Kultur in den beiden Ländern. Kiska traf am Montag in Prag auch mit dem Prager Oberbürgermeister Zdeněk Hřib (Piraten), von dem er einen symbolischen Schlüssel von Prag erhielt. Am Nachmittag wird Kiska an der Karlsuniversität mit den Studenten diskutieren.