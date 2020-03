Der Dokumentarfilm V síti (Im Netz) über Minderjährige, die im Internet in die Fänge von Perversen geraten, hat in den tschechischen Kinos alle Rekorde gebrochen. In der ersten Woche sahen über 179.000 Besucher das Werk des Regisseur-Duos Vít Klusák und Barbora Chalupová.

Bisher war der Film „Občan Havel“ (Bürger Havel) die erfolgreichste tschechische Doku gewesen. Diesen sahen 2007 fast 164.000 Kinogänger in der ersten Woche.