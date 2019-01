Kind stürzt von Sessellift: Polizei sucht auch im Ausland nach Zeugen

Wegen des Sturzes eines sechsjährigen Mädchens von einem Sessellift in Harrachov / Harrachsdorf hat sich die tschechische Polizei mit einem Hilfsgesuch an ausländische Medien gewandt. Zu dem Unfall kam es am Samstagvormittag. Die Polizei sucht vor allem nach einem ausländischen Mann, der auf demselben Sessel wie das Mädchen saß. Dessen Zeugenaussage könne wichtig sein, teilte eine Polizeisprecherin am Montag mit.

Das Mädchen erlitt beim Sturz schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Mit dem Sessellift auf den Černá hora / Schwarzenberg in Harrachov fuhr es um 9.30 Uhr mit seiner Großmutter und einem bisher unbekannten Ausländer. Sie setzten sich der Sprecherin zufolge zufälligerweise zusammen auf einen Sessel. Häufig besuchen Polen und Deutsche Harrachov.