Keltenkopf wird in Olomouc gezeigt

Unter strengen Sicherheitsmaßnahmen wurde am Montag die Originalplastik eines Keltenkopfs nach Olomouc / Olmütz gebracht. Der Steinkopf wurde in Mšecké Žehrovice 1943 gefunden. Es handelt sich um die einzige figurale Darstellung eines Kelten weltweit und einen der bedeutendsten archäologischen Funde auf dem Gebiet Tschechiens. Ins Olmützer Landesmuseum wurde die einzigartige Plastik aus dem Depositar des Nationalmuseums, das sich in Terezín befindet, unter Polizeibegleitung transportiert. Ursprünglich sollte die Originalplastik mit einem Hubschrauber nach Olomouc gebracht werden, dies war wegen Sturm jedoch nicht möglich.

Im Museum in Olomouc wird der Keltenkopf bis 23. Februar gezeigt.